Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:00

Общество

Новости часа: в столичном регионе за ночь выпало больше осадков, чем за прошлые дни апреля

Новости часа: в столичном регионе за ночь выпало больше осадков, чем за прошлые дни апреля

Москвичам рассказали о работе пункта отбора на контрактную службу

"Цифра дня": 10%

"Доктор 24": эксперт рассказала, как правильно ухаживать за телом

За минувшую ночь в столице выпало больше осадков, чем за весь апрель

"Утро": москвичам рассказали о погоде 26 апреля

"Утро": влажность воздуха в столице оценили в 81%

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 741 мм ртутного столба 26 апреля

Эксперты рассказали, как выбрать замороженную пиццу

Москвичам показали, что отправляют добровольцы бойцам РФ в зону СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Московском регионе за 12 часов выпало больше осадков, чем за прошлые дни апреля. Об этом сообщили синоптики.

Около 660 человек остались без крыши над головой в результате крупных пожаров в Свердловской области. Об этом заявили экстренные службы.

Территорию около ТПУ "Планерная" в Москве благоустроят. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

Читайте также
обществопогодапроисшествияпожаррегионыгородблагоустройствовидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика