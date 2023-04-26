Новости часа: в столичном регионе за ночь выпало больше осадков, чем за прошлые дни апреля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Московском регионе за 12 часов выпало больше осадков, чем за прошлые дни апреля. Об этом сообщили синоптики.

Около 660 человек остались без крыши над головой в результате крупных пожаров в Свердловской области. Об этом заявили экстренные службы.

Территорию около ТПУ "Планерная" в Москве благоустроят. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.