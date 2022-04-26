К предстоящему открытию свадебного сезона сотрудники ЗАГС организовали фотовыставку на бульварах Москвы. Она напоминает москвичам о том, что расписаться можно не только в отделах ЗАГС.

На фото представлены десятки живописных мест для выездной регистрации брака. Официально соединить свои судьбы можно в исторической усадьбе, на стадионе и даже на 84-м этаже "Москва-Сити".

В 2021 году треть молодоженов предпочла провести бракосочетание за пределами ЗАГС. На выставке представлены также и обновленные Дворцы бракосочетаний.



Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

