Около 13% россиян продлят себе майские праздники – опрос

13% россиян намерены продлить себе майские праздники. Дни между праздниками они возьмут в счет отпуска. Об этом говорят результаты опроса сервиса Superjob.

65% из опрошенных этого делать не будут. А 14% респондентов вообще работают по сменному графику, то есть он не привязан к праздникам. 8% россиян заявили, что пока не решили, как проведут первые дни мая.

Исследователи говорят, что в прошлом году ситуация была почти такая же, лишь немногие решают продлить каникулы за свой счет или с помощью отпускных дней. По производственному календарю праздничными в этот раз будут дни с 30 апреля по 3 мая, а также с 7 по 10 мая.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.