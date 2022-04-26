Экипаж МКС поздравил космонавта Матвеева с днем рождения

Члены экипажа МКС поздравили космонавта "Роскосмоса" Дениса Матвеева с днем рождения. Ему исполнилось 39 лет.

Праздник Матвеев встретил на борту космической станции. Коллеги подарили ему часы, именную шоколадку и самодельный торт из мармелада, печенья, джемов и конфет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.