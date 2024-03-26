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26 марта, 23:30

Общество

Почти 400 белгородских детей вместе с родителями приняли в лагерях Подмосковья

Почти 400 белгородских детей вместе с родителями приняли в лагерях Подмосковья

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Почти 400 белгородских детей вместе с родителями приняли в оздоровительных лагерях Подмосковья. Для школьников приготовили большую программу с экскурсиями, организовали проживание, пятиразовое питание, обучение в школах и культурную программу.

Смены в лагерях длятся 21 день. Как заверил губернатор Московской области Андрей Воробьев, жители Белгорода смогут задержаться настолько, насколько потребуется.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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