Почти 400 белгородских детей вместе с родителями приняли в лагерях Подмосковья

Почти 400 белгородских детей вместе с родителями приняли в оздоровительных лагерях Подмосковья. Для школьников приготовили большую программу с экскурсиями, организовали проживание, пятиразовое питание, обучение в школах и культурную программу.

Смены в лагерях длятся 21 день. Как заверил губернатор Московской области Андрей Воробьев, жители Белгорода смогут задержаться настолько, насколько потребуется.

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