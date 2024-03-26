Председатель комитета госуслуг рассказала об отношении пожилых к электронным услугам

Как электронные услуги воспринимают люди "серебряного" возраста, рассказала председатель комитета государственных услуг Москвы Елена Шинкарук. Она отметила, что москвичи, которые переходят в категорию пожилых людей, уже пользовались порталом mos.ru, поэтому сложностей с точки зрения восприятия не наблюдается.

Кроме того, появляются новые опции и услуги, за которыми жители столицы приходят на портал mos.ru. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.