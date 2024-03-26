26 марта, 16:45Общество
Новости часа: 9 пострадавших в "Крокусе" выписывают из больницы имени Иноземцева
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Девять пострадавших при теракте в "Крокусе" выписывают из больницы имени Иноземцева. Об этом сообщил руководитель ожогового центра, заслуженный врач РФ Юрий Тюрников.
В Московском регионе началось половодье, сообщил заммэра Петр Бирюков.
Набор 100 тестировщиков виртуальной "Тройки" для смартфонов на Android стартовал в Москве. Об этом заявил заммэра Максим Ликсутов.