Новости часа: 9 пострадавших в "Крокусе" выписывают из больницы имени Иноземцева

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Девять пострадавших при теракте в "Крокусе" выписывают из больницы имени Иноземцева. Об этом сообщил руководитель ожогового центра, заслуженный врач РФ Юрий Тюрников.



В Московском регионе началось половодье, сообщил заммэра Петр Бирюков.

Набор 100 тестировщиков виртуальной "Тройки" для смартфонов на Android стартовал в Москве. Об этом заявил заммэра Максим Ликсутов.