Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

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Новости

26 марта, 16:45

Общество

Новости часа: 9 пострадавших в "Крокусе" выписывают из больницы имени Иноземцева

Новости часа: 9 пострадавших в "Крокусе" выписывают из больницы имени Иноземцева

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Девять пострадавших при теракте в "Крокусе" выписывают из больницы имени Иноземцева. Об этом сообщил руководитель ожогового центра, заслуженный врач РФ Юрий Тюрников.

В Московском регионе началось половодье, сообщил заммэра Петр Бирюков.

Набор 100 тестировщиков виртуальной "Тройки" для смартфонов на Android стартовал в Москве. Об этом заявил заммэра Максим Ликсутов.

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