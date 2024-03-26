Правительство РФ расширило программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин расширил параметры программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Благодаря новому постановлению медицинские организации смогут приобретать техническое оборудование на сумму до 400 тысяч рублей за счет средств обязательного медицинского страхования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.