Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

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26 марта, 10:30

Общество

Правительство РФ расширило программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи

Правительство РФ расширило программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин расширил параметры программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Благодаря новому постановлению медицинские организации смогут приобретать техническое оборудование на сумму до 400 тысяч рублей за счет средств обязательного медицинского страхования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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