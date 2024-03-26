Обучение в первой московской школе волонтера культурного наследия начнется 3 апреля

Жители столицы, желающие обучиться основам реставрации, смогут посещать специальные занятия в первой школе волонтера культурного наследия. Занятия там стартуют 3 апреля, а подать заявку на участие в них необходимо до 31 марта.

Действующие художники-реставраторы расскажут о своей профессии и особенностях реставрации памятников, а после теоретической части проведут практикумы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.