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26 марта, 08:00

Общество

Обучение в первой московской школе волонтера культурного наследия начнется 3 апреля

Обучение в первой московской школе волонтера культурного наследия начнется 3 апреля

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Жители столицы, желающие обучиться основам реставрации, смогут посещать специальные занятия в первой школе волонтера культурного наследия. Занятия там стартуют 3 апреля, а подать заявку на участие в них необходимо до 31 марта.

Действующие художники-реставраторы расскажут о своей профессии и особенностях реставрации памятников, а после теоретической части проведут практикумы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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