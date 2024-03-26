Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

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26 марта, 07:30

Общество

Почти 400 человек привезли из подвергающегося обстрелам Белгорода в Подмосковье

Почти 400 человек привезли из подвергающегося обстрелам Белгорода в Подмосковье

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Почти 400 человек, в том числе дети с родителями, приехали в Московскую область из Белгорода. Семьи, в которых есть дети с ограничениями по здоровью, разместили в лагере в подмосковной Коломне. Остальных направили в Клин, Волоколамск и Пушкин.

Сначала прибывшие дети отдохнут, а затем их начнут возить на уроки в школы. Для ребят, временно находящихся в Коломне, занятия будут организованы прямо в лагере. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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