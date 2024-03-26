Почти 400 человек привезли из подвергающегося обстрелам Белгорода в Подмосковье

Почти 400 человек, в том числе дети с родителями, приехали в Московскую область из Белгорода. Семьи, в которых есть дети с ограничениями по здоровью, разместили в лагере в подмосковной Коломне. Остальных направили в Клин, Волоколамск и Пушкин.

Сначала прибывшие дети отдохнут, а затем их начнут возить на уроки в школы. Для ребят, временно находящихся в Коломне, занятия будут организованы прямо в лагере. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.