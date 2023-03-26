Москвичам рассказали о главных новостях уходящего дня

Туман не уйдет из Москвы до утра понедельника. По прогнозам МЧС, ожидается ухудшение видимости до 200–700 метров. Также возможна гололедица. В Дептрансе просят водителей быть максимально внимательными, избегать резких маневров, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим. Вместе с тем в воскресенье днем в Москве выпала почти треть месячной нормы осадков.

Прокуратура Тульской области контролирует расследование причин взрыва под Тулой. По данным МВД, к инциденту привело падение украинского беспилотника Ту-141 "Стриж", начиненного взрывчаткой. Диаметр образовавшейся воронки составил около 15 метров, а глубина – 8 метров. Пострадали три человека. Повреждены три жилых дома. На месте работают все оперативные службы.

Пик половодья в Московской области придется на 27 марта. Об этом сообщают в Гидрометцентре. Уровень воды может достичь опасных отметок в Москве-реке, Малой Истре, Пахре и других реках. Вода затапливает речные поймы, дороги, мосты, а в некоторых населенных пунктах подбирается прямо к жилым домам.

Мощный пожар бушует уже третий день в Испании. Горят леса в Валенсии. Огонь охватил 4 тысячи гектаров и продолжает распространяться. В провинции Теруэль в результате пожара была уничтожена небольшая деревня. Уже эвакуированы более 1,5 тысячи человек. Тушить огонь приходится с помощью авиации, в его ликвидации задействованы около 600 пожарных.



Улицы Парижа завалены мусором. Его в городе не убирали с 6 марта. Протестующие против пенсионной реформы нашли ему применение, они складывают баррикады и жгут мусорные кучи. Параллельно митингующие мелкие кафе, магазины и автобусные остановки. Полицейские перешли к более жестким мерам, однако некоторые из них перешли на сторону протестующих.

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