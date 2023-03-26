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14:15

Общество

Конюхов и Меняйло установили мировой рекорд по дальности полета на воздушном шаре

Конюхов и Меняйло установили мировой рекорд по дальности полета на воздушном шаре

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Полет Федора Конюхова и Ивана Меняйло на воздушном шаре завершился. Воздухоплаватели пролетели 2 540 километров и обновили мировой рекорд 26-летней давности.

Полет проходил на высоте более 5 000 метров, где температура воздуха составляла порядка -30 градусов.

Кроме того, путешественники установили мировой рекорд по дальности беспосадочного полета. А еще – это самый продолжительный полет на тепловом аэростате за Полярным кругом

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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