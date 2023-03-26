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13:30

Общество

Продолжительность жизни в России выросла более чем на 2,5 года – Росстат

Продолжительность жизни в России выросла более чем на 2,5 года – Росстат

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Продолжительность жизни в России выросла больше чем на 2,5 года. Такую динамику зафиксировал Росстат. Там посчитали, что в среднем возраст увеличился почти до 73 лет. Это данные за 2022 год.

Между тем в 2021 году продолжительность жизни достигала чуть больше 70 лет. Такой годовой прирост стал максимальным с начала 1990-х годов, следует из данных статистики. Наибольшие темпы роста этого показателя наблюдаются в таких регионах, как Саратовская и Липецкая области, Татарстан и Москва.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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