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Общество

Москва может побить рекорд по суточному количеству осадков

Москва может побить рекорд по суточному количеству осадков

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Сегодняшний день в Москве может стать самым дождливым за последние 75 лет и побить суточный рекорд осадков. Об этом говорят синоптики.

О непогоде предупреждает и МЧС. В ведомстве призывают жителей Подмосковья оставаться дома и воздержаться от поездок на машине, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Стихия будет бушевать весь день. Подробнее о погоде телеканалу Москва 24 рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

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