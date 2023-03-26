Москва может побить рекорд по суточному количеству осадков

Сегодняшний день в Москве может стать самым дождливым за последние 75 лет и побить суточный рекорд осадков. Об этом говорят синоптики.

О непогоде предупреждает и МЧС. В ведомстве призывают жителей Подмосковья оставаться дома и воздержаться от поездок на машине, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Стихия будет бушевать весь день. Подробнее о погоде телеканалу Москва 24 рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

