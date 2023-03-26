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Общество

Пик половодья в Московской области наступит 27 марта

Пик половодья в Московской области наступит 27 марта

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Пик половодья в Московской области наступи 27 марта. Об этом сообщают в Гидрометцентре России.

Уровень воды может достичь опасных отметок в Москве-реке, Малой Истре, Пахре и других реках. Вода затапливает речные поймы, дороги, пешеходные и автомобильные мосты, а в некоторых населенных пунктах подбирается прямо к жилым домам.

В Москве, где река укреплена бетонными берегами, подтоплений не ожидается. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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