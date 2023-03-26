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Общество

В фитнес-индустрии стало сложнее найти тренеров

В фитнес-индустрии стало сложнее найти тренеров

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В фитнес-индустрии стало сложнее найти тренеров. В настоящее время на российском рынке вакансий открыто 900 предложений на трудоустройство. Этот показатель стал выше в два раза, чем год назад.

Причиной нехватки кадров являются последствия пандемии и санкции. После ограничений, связанных с COVID-19, спортивные клубы не отошли от кризиса.

Кроме того, цены на фитнес растут медленнее, чем инфляция. Зарплаты в отрасли растут еще медленнее и зачастую отстают от средних по региону. Есть и иные причины, демография, так как немногочисленные кадра, которые у нас есть, забирать другие отрасли. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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