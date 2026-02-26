Юристы разъяснили нормы выходных при пятидневке

При пятидневной рабочей неделе непрерывный отдых должен составлять не менее 42 часов, разъяснили юристы. Время рассчитывается от момента окончания работы перед выходными до начала смены после них. При классической пятидневке это – период с вечера пятницы до утра понедельника.

В отдельных сферах допускается сокращение еженедельного отдыха до 24 часов. Однако в среднем за учетный период, например за месяц, его продолжительность должна соответствовать требованиям закона.

