Новые правила для владельцев земельных участков начнут действовать в России с 2028 года

В России с 2028 года начнут действовать новые правила для владельцев земельных участков. Если участок долго простаивает и не используется, его смогут изъять.

Владельцу сначала вынесут предписание и дадут месяц, чтобы привести все в порядок. Если изменений не будет, вопрос передадут в суд. Собственник сможет объяснить, почему землю не удалось освоить.

