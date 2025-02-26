Появились новые подробности с выброшенным на помойку Porsche в Мытищах

Объявился прошлый владелец Porsche, который жители Мытищ обнаружили в мусорном контейнере. Мужчина рассказал, что сдал машину в автосалон год назад. Позднее другой москвич приобрел ее за три миллиона рублей.

По информации телеграм-каналов, мужчина преподнес автомобиль в подарок своей супруге, но она не оценила такого жеста, так как машина оказалась битой. В настоящий момент Porsche с помойки исчез.

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