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26 февраля, 15:30

Общество

Новости регионов: в Красноярске вырастили 20 тыс тюльпанов к 8 марта

Новости регионов: в Красноярске вырастили 20 тыс тюльпанов к 8 марта

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В Красноярске вырастили 20 тысяч тюльпанов к 8 Марта. Луковицы еще осенью привезли из Голландии и несколько месяцев растили в тепличных условиях. В итоге растения расцвели точно к празднику. Через несколько дней их начнут срезать для отправки в магазины.

В Новокузнецке открыли новый терминал местного аэропорта. Теперь пассажиры смогут с комфортом добираться до Кузбасса и к популярному горнолыжному курорту Шерегеш. Воздушная гавань сможет принимать более 1,5 миллиона человек в год. Терминал оборудован усовершенствованной системой предполетного досмотра и системой автоматической обработки горнолыжного снаряжения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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