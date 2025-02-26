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26 февраля, 12:15

Политика

Более 450 млрд рублей направят на модернизацию первичного звена здравоохранения в РФ

Более 450 млрд рублей направят на модернизацию первичного звена здравоохранения в РФ

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Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.

Более 450 миллиардов рублей направят на модернизацию первичного звена здравоохранения в России, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Подросток из Москвы вскрыл сейфы в квартире бабушки и передал мошенникам 200 миллионов рублей, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичной прокуратуры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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