Более 450 млрд рублей направят на модернизацию первичного звена здравоохранения в РФ

Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.

Более 450 миллиардов рублей направят на модернизацию первичного звена здравоохранения в России, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Подросток из Москвы вскрыл сейфы в квартире бабушки и передал мошенникам 200 миллионов рублей, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичной прокуратуры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.