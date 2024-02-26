Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 февраля, 22:30

Общество

Роспотребнадзор мониторит ситуацию с заболеваемостью на лайнере Norwegian Dawn

Роспотребнадзор мониторит ситуацию с заболеваемостью на лайнере Norwegian Dawn

Теплая погода ожидается в ближайшие дни в столице

Новости часа: мэр Москвы рассказал о развитии территории бывшего ЗИЛа

Гололедица и сильный ветер ожидаются в Москве вечером 26 февраля

"Интервью": Алексей Комиссаров – об обучении госслужбе в Москве

Новости часа: работы на станции московского метро "ЗИЛ" завершат к концу 2024 года

Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров рассказал об интересе молодежи к госслужбе

"Атмосфера": переменная облачность и снег с дождем ожидаются в Москве 27 февраля

Гололедица ожидается в Москве вечером 26 февраля

Ректор РАНХиГС рассказал о русской школе управления и программе "Приоритет 2030"

Роспотребнадзор следит за ситуацией с заболеваемостью на круизном лайнере Norwegian Dawn. Он стоит на карантине в порту Маврикия.

У пассажиров подозревают холеру. Уже несколько дней люди жалуются на желудочные симптомы. Высадку на берег отложили на двое суток.

Специалисты проводят необходимые исследования. На борту находятся более трех тысяч человек, в том числе более одной тысячи членов экипажа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоДарья Тащина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика