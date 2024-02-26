Роспотребнадзор мониторит ситуацию с заболеваемостью на лайнере Norwegian Dawn

Роспотребнадзор следит за ситуацией с заболеваемостью на круизном лайнере Norwegian Dawn. Он стоит на карантине в порту Маврикия.

У пассажиров подозревают холеру. Уже несколько дней люди жалуются на желудочные симптомы. Высадку на берег отложили на двое суток.

Специалисты проводят необходимые исследования. На борту находятся более трех тысяч человек, в том числе более одной тысячи членов экипажа.

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