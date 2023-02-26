В МЧС предупредили о мокром снеге и сильном ветре

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Мокрый снег и шквалистый ветер отмечали в столице все утро. Температура днем достигнет нулевых отметок, в некоторых районах пройдет дождь.

К вечеру похолодает до -2 градусов. Атмосферное давление значительно ниже нормы. В понедельник температура продолжит снижаться. Также будет идти снег.

На дорогах гололедица. Водителям рекомендовали значительно снизить скорость и увеличить дистанцию. Коммунальщики продолжают работать в усиленном режиме. Они убирают последствия снегопада и проливают трассы противогололедным раствором.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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