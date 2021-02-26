Собянин вручил благодарности руководителям НКО и волонтерам города

Сергей Собянин объявил благодарность работникам некоторых московских некоммерческих организаций и волонтерам. Мэр поздравил сотрудников в канун Всемирного Дня НКО.

Награды получили представители центра "Мосволонтер" и Московского дома общественных организаций.

Всего в городе зарегистрированы порядка 6,5 тысячи социально ориентированных НКО. Они занимаются проектами в сферах образования, здравоохранения, культуры, экологии и ежегодно получают поддержку от городского правительства. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.