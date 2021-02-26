Москвичи показали не по погоде одетую пассажирку метро

В рубрике "Я вам покажу" телеканал Москва 24 показывает, что происходит в столичном регионе. Фото и видео просят присылать в WhatsApp по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Весна наступила не только на московских улицах, но и в подземке. Пока окружающие носят пальто, шапки и теплую обувь, женщина надела лишь легкий топ и юбку. Самое интересное, что куртки нигде замечено не было.

Однако москвичам рекомендовали не рисковать – в городе потеплело, но, по словам синоптиков, погода очень обманчива. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.