В Москве за сутки выявили 1 336 случаев COVID-19

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 1 336 новых случаев COVID-19. Выздоровели за это время 2 423 человека. Об этом сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 502 человек, выписали при этом 485 человек.

За последние сутки в России подтвердили 11 086 новых случаев коронавируса. 1 323 (11,9%) случая были выявлены без клинических проявлений.

Всего в РФ зарегистрировано 4 223 186 случаев (+0,26%) коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста отмечается в Республике Тыва – 0,01%. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.