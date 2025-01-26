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26 января, 10:00

Общество

Химик рассказала, как выбрать качественные бумажные полотенца

Химик рассказала, как выбрать качественные бумажные полотенца

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Химик Александра Франц рассказала, на что обратить внимание при покупке бумажных полотенец. По ее словам, рулонные изделия более экономичны по сравнению с листовыми.

Также большое значение имеет материал, из которого изготовлены полотенца. Изделия из первичной целлюлозы мягкие и приятные на ощупь и хорошо впитывают жидкости, а те, что делают из макулатуры, – более жесткие и обладают худшими абсорбирующими свойствами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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