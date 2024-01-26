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26 января, 13:45

Общество

Развитие нравственных ценностей российского казачества обсудили в Москве

Развитие нравственных ценностей российского казачества обсудили в Москве

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Развитие исторических традиций и нравственных ценностей российского казачества начали обсуждать в Московском государственном университете технологий и управления имени К. Г. Разумовского. Там проходит 14-я международная научно-практическая конференция "Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества".

Впервые мероприятие проводят на базе казачьего бакалавриата, торжественное открытие которого состоялось 1 сентября 2023 года. В конференции принимают участие студенты, казаки и духовные лидеры Русской православной церкви.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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