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26 января, 14:30

Общество

Уполномоченный по правам ребенка оценила ситуацию с высадкой ребенка на МКАД

Уполномоченный по правам ребенка оценила ситуацию с высадкой ребенка на МКАД

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Москвичка высадила своего ребенка на МКАД и уехала

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Москвичка оставила своего ребенка на МКАД. Как стало известно, мама и дочь поругались, и женщина решила высадить ребенка на магистрали, а затем уехала.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова прокомментировала ситуацию, отметив, что женщина оставила ребенка в опасности. Действующим законодательством страны предусмотрена ответственность по статье 125 УК РФ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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