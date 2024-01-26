Уполномоченный по правам ребенка оценила ситуацию с высадкой ребенка на МКАД

Москвичка оставила своего ребенка на МКАД. Как стало известно, мама и дочь поругались, и женщина решила высадить ребенка на магистрали, а затем уехала.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова прокомментировала ситуацию, отметив, что женщина оставила ребенка в опасности. Действующим законодательством страны предусмотрена ответственность по статье 125 УК РФ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.