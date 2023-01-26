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26 января, 22:00

Общество

На складах закончились лицензионные игрушки в виде Чебурашки

На складах закончились лицензионные игрушки в виде Чебурашки

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На складах закончились лицензионные игрушки в виде Чебурашки. Речь идет о детских товарах, которые выпускались с разрешения Союзмультфильма. Именно он является владельцем прав на знаменитого героя.

Из-за огромной популярности кино про Чебурашку, резко вырос спрос и на игрушки с его изображением. В Ассоциации предприятий индустрии детских товаров заявили, что их не осталось даже на складах. При этом маркетплейсы переполнены похожими мягкими игрушками, а их стоимость явно завышена. Роскачество объявило, что проверит все аналоги.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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