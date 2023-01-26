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Новости

26 января, 22:00

Общество

Новости часа: в ГД внесли проект о переходе на систему соцстрахования в новых регионах

Новости часа: в ГД внесли проект о переходе на систему соцстрахования в новых регионах

Новости часа: МЧС распространило экстренное предупреждение о гололедице

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру четверга

Новости часа: жителям новых регионов России будут доступны все виды пенсий

Жители Тимирязевского района пожаловались, что остались без парковки из-за таксистов

"Деньги 24": россиянам предложили устанавливать самозапрет на кредиты

В Москве объявили желтый уровень опасности из-за гололедицы до вечера 28 января

Очевидцы показали, как лед образовался на автомобилях в Лобне

The City: фаршированная паста

Новости часа: в Зеленограде создают уникальный фармацевтический кластер

В Госдуму внесли законопроект о переходе на систему социального страхования в новых регионах. Инициативой установятся особенности регулирования в случае временной нетрудоспособности и в связи с беременностью.

Денис Мантуров заявил, что персональные санкции США против него не имеют никакого значения.

Кинофраншизы "Гарри Поттер" и "Фантастические твари" пропадут из онлайн-кинотеатров Кинопоиск и Okko c 31 января.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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