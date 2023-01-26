26 января, 22:00Общество
Новости часа: в ГД внесли проект о переходе на систему соцстрахования в новых регионах
В Госдуму внесли законопроект о переходе на систему социального страхования в новых регионах. Инициативой установятся особенности регулирования в случае временной нетрудоспособности и в связи с беременностью.
Денис Мантуров заявил, что персональные санкции США против него не имеют никакого значения.
Кинофраншизы "Гарри Поттер" и "Фантастические твари" пропадут из онлайн-кинотеатров Кинопоиск и Okko c 31 января.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.