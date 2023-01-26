Новости часа: в ГД внесли проект о переходе на систему соцстрахования в новых регионах

В Госдуму внесли законопроект о переходе на систему социального страхования в новых регионах. Инициативой установятся особенности регулирования в случае временной нетрудоспособности и в связи с беременностью.

Денис Мантуров заявил, что персональные санкции США против него не имеют никакого значения.

Кинофраншизы "Гарри Поттер" и "Фантастические твари" пропадут из онлайн-кинотеатров Кинопоиск и Okko c 31 января.

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