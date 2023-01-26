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Новости

Новости

26 января, 21:30

Общество

Новости часа: МЧС распространило экстренное предупреждение о гололедице

Новости часа: МЧС распространило экстренное предупреждение о гололедице

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"Атмосфера": облачная погода и снег ожидаются в Москве 27 января

ГУ МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о гололедице. В ведомстве порекомендовали автомобилистам снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от других транспортных средств.

Путин разрешил "Кредит Европа банку" выкупить российский банк, связанный с IKEA.

Минск приветствует стремление МОК решить вопрос об участии спортсменов в соревнованиях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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