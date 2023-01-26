26 января, 21:30Общество
Новости часа: МЧС распространило экстренное предупреждение о гололедице
ГУ МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о гололедице. В ведомстве порекомендовали автомобилистам снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от других транспортных средств.
Путин разрешил "Кредит Европа банку" выкупить российский банк, связанный с IKEA.
Минск приветствует стремление МОК решить вопрос об участии спортсменов в соревнованиях.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.