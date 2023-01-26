26 января, 21:00Общество
Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру четверга
Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру четверга.
Так, движение на М-11 "Нева" восстановлено по левой полосе, сообщили в компании "Автодор". Ранее стало известно, что на трассе произошла массовая авария. Там столкнулись сразу 16 машин. На месте сейчас работает ГИБДД.
В Тимирязевском районе жители нескольких домов в проезде Соломенной Сторожки жалуются, что остались без парковки. Все свободные места по вечерам занимают таксисты, которые приезжают туда в баню. Десятки водителей оставляют там рабочие машины, а некоторые паркуются до утра.
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