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26 января, 14:30

Общество

Жители Тимирязевского района пожаловались, что не могут припарковаться у дома из-за такси

Жители Тимирязевского района пожаловались, что не могут припарковаться у дома из-за такси

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Жители Тимирязевского района пожаловались на отсутствие парковочных мест из-за таксистов

Жители Тимирязевского района заявили, что не могут припарковаться рядом с домом из-за таксистов. Дело в том, что по соседству открылась баня, а водители приезжают на рабочих машинах, паркуются и остаются там надолго. В итоге жителям негде парковать свои автомобили.

По словам горожан, на просьбу уступить место или парковаться в другом месте таксисты отвечают грубо. Также жители домов пожаловались на ночной шум от подобного соседства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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