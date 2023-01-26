26 января, 14:30Общество
Жители Тимирязевского района пожаловались, что не могут припарковаться у дома из-за такси
Жители Тимирязевского района заявили, что не могут припарковаться рядом с домом из-за таксистов. Дело в том, что по соседству открылась баня, а водители приезжают на рабочих машинах, паркуются и остаются там надолго. В итоге жителям негде парковать свои автомобили.
По словам горожан, на просьбу уступить место или парковаться в другом месте таксисты отвечают грубо. Также жители домов пожаловались на ночной шум от подобного соседства.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.