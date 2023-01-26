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08:45

Общество

Минэкономразвития не одобрил идею Совфеда показывать западные фильмы без лицензии в РФ

Минэкономразвития не одобрил идею Совфеда показывать западные фильмы без лицензии в РФ

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Минэкономразвития не одобрил идею Совфеда показывать западные фильмы без лицензии в РФ. Сенаторы выдвинули идею принудительного лицензирования, чтобы поддержать кинотеатры. Однако в ведомстве сочли, что подобная инициатива может дискредитировать Россию в международном правовом поле.

Так, в перечень параллельного импорта попала кинопродукция брендов Marvel, Disney, Pixar и DC Comics в ноябре 2022 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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