Пять новочеркасских студенток исключили из медколледжа из-за хиджаба

Пять новочеркасских студенток не получат диплом медицинского колледжа из-за ношения хиджаба на занятиях. Их недавно отчислили за ношение такого головного убора. Девушки специально записали видеообращение ради восстановления в колледже.

Руководство учебного заведения прокомментировало, что посещение занятий в хиджабе противоречит правилам внутреннего распорядка. Как считают в Минздраве, у руководства колледжа есть основания для подобного решения. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.