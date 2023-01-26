Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:45

Общество

Пять новочеркасских студенток исключили из медколледжа из-за хиджаба

Пять новочеркасских студенток исключили из медколледжа из-за хиджаба

Старшеклассники РФ будут учить историю по новым учебникам – Кравцов

"Утро": 1 градус ожидается в столице 26 января

"Московский патруль": столичные таксисты стали реже попадать в ДТП – ГИБДД

"Мой район. Навигатор": москвичам пообещали теплый февраль

В столичных школах проведут встречи о новом формате подготовки к ЕГЭ

"Жизнь в большом городе": День студента

Большие очереди возникли при входе на станцию метро "Красные ворота"

Минздрав России составил список дефицитных лекарств

Москвичи поделились своим отношением к Владимиру Высоцкому

Пять новочеркасских студенток не получат диплом медицинского колледжа из-за ношения хиджаба на занятиях. Их недавно отчислили за ношение такого головного убора. Девушки специально записали видеообращение ради восстановления в колледже.

Руководство учебного заведения прокомментировало, что посещение занятий в хиджабе противоречит правилам внутреннего распорядка. Как считают в Минздраве, у руководства колледжа есть основания для подобного решения. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществорегионывидеоИван ЛозовойКристина КурумаАнна Макарова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика