Ракова заявила об уверенном доминировании "Омикрона" в Москве

Заболеваемость коронавирусом в Москве продолжает расти. "Омикрон" уверенно доминирует. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург говорил о том, что против нового штамма должна защитить новая назальная вакцина. Ее испытания сейчас проходят в Москве.

Исследование проводится на базе четырех медицинских организаций, в том числе двух московских поликлиник. Участником может стать любой здоровый совершеннолетний гражданин с 18 лет, который не вакцинировался и не болел коронавирусом последние полгода. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.