В Москве 80% случаев заражения коронавирусом приходится на "Омикрон"

На штамм коронавируса "Омикрон" приходится 80% выявляемых в Москве случаев COVID-19, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, сейчас в столице ежедневно фиксируются антирекорды по количеству новых случаев COVID-19. В то же время она подчеркнула, что "Омикрон" не является доминирующим штаммом в статистике госпитализаций, поскольку он реже приводит к пневмонии у заболевших.

Заммэра также добавила, что в 90% случаев больные COVID-19 проходят лечение на дому. В то же время в столичных медучреждениях свободна почти половина коек, предназначенных для инфицированных коронавирусной инфекцией. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.