Телезрителям рассказали, какие изменения вводятся в РФ из-за "Омикрона"

"Омикрон" начал доминировать в России. Об этом заявил доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. В настоящее время штамм официально зарегистрирован в 72 регионах. В связи с этим люди выстраиваются в очереди на вакцинацию, для этого открывают новые пункты.

В Москве из-за всплеска заболеваемости у детей отменили плановые госпитализации в больницы. Как заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, дети в 2,5 раза чаще подхватывают именно новый штамм коронавируса. Тем временем в Подмосковье начали вакцинацию подростков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.