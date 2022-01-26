"Омикрон"-штамм начинает доминировать в России – Онищенко

"Омикрон" начинает доминировать в России. Об этом заявил академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

За сутки прибавились еще четыре региона, где выявили этот штамм. Теперь официально он зарегистрирован в 72 краях и областях. Люди выстраиваются в очереди за прививками, для этого открывают новые пункты.

В Москве из-за всплеска заболеваемости у детей отменяются плановые госпитализации в больницы. Как заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, дети в 2,5 раза чаще подхватывают именно новый штамм коронавируса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.