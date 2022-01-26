В Москве карантин по коронавирусу для контактных лиц сокращен до семи дней

С 26 января в силу вступают новые правила карантина, согласно которым его срок для контактировавших с больными COVID-19 сокращен с 14 до 7 дней, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Семь пунктов экспресс-тестирования начали работать по новым адресам из-за большого потока людей в часы пик и невозможностью обеспечить комфортные условия сдачи теста. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Министерство здравоохранения России подготовило памятку для граждан с бессимптомной и легкой формой коронавируса. Отмечается, что при температуре выше 38 градусов и одышке нужно вызывать скорую.

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