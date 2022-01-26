Департамент СМИ и рекламы Москвы подвел итоги конкурса социальной рекламы "Твой взгляд".

В нем участвовали студенты почти полусотни столичных вузов. Всего было подано 480 заявок на разные темы.

Руководитель столичного департамента СМИ и рекламы Иван Шубин подчеркнул важность и актуальность прошедшего конкурса.

"Мы назвали его "Твой взгляд", но я бы сказал что это даже шире, действительно взгляд в будущее. Потому что большинство из тех ребят, кто принимал участие в нынешнем конкурсе, они будут работать там через несколько лет. Они будут работать в профессиональных, больших организациях, каких-то креативных агентствах. Мы будем нашим коллегам рекомендовать кого-то, к кому можно обратиться из студентов даже, почему нет. Это очень хороший задел на будущее", – отметил Шубин.

Помимо перспектив с трудоустройством, победители получают еще и денежные призы. А работы участников уже скоро можно будет увидеть в городе. Конкурс проводят во второй раз. Первый его сезон состоялся в 2019 году при поддержке столичного департамента СМИ и рекламы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.