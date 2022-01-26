11:00
Департамент СМИ и рекламы Москвы подвел итоги конкурса социальной рекламы "Твой взгляд".
В нем участвовали студенты почти полусотни столичных вузов. Всего было подано 480 заявок на разные темы.
Руководитель столичного департамента СМИ и рекламы Иван Шубин подчеркнул важность и актуальность прошедшего конкурса.
"Мы назвали его "Твой взгляд", но я бы сказал что это даже шире, действительно взгляд в будущее. Потому что большинство из тех ребят, кто принимал участие в нынешнем конкурсе, они будут работать там через несколько лет. Они будут работать в профессиональных, больших организациях, каких-то креативных агентствах. Мы будем нашим коллегам рекомендовать кого-то, к кому можно обратиться из студентов даже, почему нет. Это очень хороший задел на будущее", – отметил Шубин.
Помимо перспектив с трудоустройством, победители получают еще и денежные призы. А работы участников уже скоро можно будет увидеть в городе. Конкурс проводят во второй раз. Первый его сезон состоялся в 2019 году при поддержке столичного департамента СМИ и рекламы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: