Tez Tour приостанавливает отправку туристов в Китай из-за коронавируса

Компания Tez Tour приостановила отправку путешественников в Китай. Это связано с угрозой заражения коронавирусом.

Ранее Ростуризм рекомендовал отказаться от поездок в Поднебесную до нормализации ситуации. Накануне группу китайских туристов в Москве госпитализировали с подозрением на инфекцию. В этот раз все обошлось.

Особый контроль сейчас в действует и в аэропортах. В Шереметьево в субботу проверили подростка. Он летел транзитом из Пекина. На борту у мальчика поднялась высокая температура. Оказалось – из-за кишечной инфекции.

Приходили тревожные сообщения о заражении и из Иркутска. Пока что случаев выявления нового типа пневмонии на территории России выявлено не было. Подробнее о том, чем грозит коронавриус для россиян – в сюжете телеканала Москва 24.