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25 декабря, 10:45

Общество

Центр социальной адаптации им Глинки окажет поддержку бездомным в новогодние праздники

Центр социальной адаптации им Глинки окажет поддержку бездомным в новогодние праздники

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В новогодние праздники людям, которые оказались на улице, будут оказывать поддержку, рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Для них будут круглосуточно работать Центр социальной адаптации имени Глинки, а также городские пункты обогрева. Кроме того, людям могут помочь в разрешении жизненных проблем – восстановлении документов, трудоустройстве и поиске близких.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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