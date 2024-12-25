Центр социальной адаптации им Глинки окажет поддержку бездомным в новогодние праздники

В новогодние праздники людям, которые оказались на улице, будут оказывать поддержку, рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Для них будут круглосуточно работать Центр социальной адаптации имени Глинки, а также городские пункты обогрева. Кроме того, людям могут помочь в разрешении жизненных проблем – восстановлении документов, трудоустройстве и поиске близких.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.