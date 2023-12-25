Новости часа: небольшой снег ожидается в Москве на Новый год

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На Новый год в Москве ожидается температура воздуха до одного градуса и небольшой снег. Об этом сообщил Гидрометцентр.

Две новые тематические "Тройки" выпустили в столице при поддержке Музея обороны Москвы. Об этом сообщил Дептранс Москвы.

График пригородных поездов на Московской железной дороге (МЖД) изменится в новогодние праздники. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.