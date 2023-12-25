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Новости

25 декабря, 23:45

Общество

Новости часа: небольшой снег ожидается в Москве на Новый год

Новости часа: небольшой снег ожидается в Москве на Новый год

Москвички показали, как украсили свои елки к Новому году

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 25 декабря

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Новости часа: электробусный парк в Новокосине позволит запустить 12 маршрутов в 2024 году

Телеканал Москва 24 показал новогоднюю елку москвички

Сергей Собянин вручил городские награды московским учителям

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На Новый год в Москве ожидается температура воздуха до одного градуса и небольшой снег. Об этом сообщил Гидрометцентр.

Две новые тематические "Тройки" выпустили в столице при поддержке Музея обороны Москвы. Об этом сообщил Дептранс Москвы.

График пригородных поездов на Московской железной дороге (МЖД) изменится в новогодние праздники. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

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