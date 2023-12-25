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Новости

25 декабря, 22:00

Общество

Москвички показали, как украсили свои елки к Новому году

Москвички показали, как украсили свои елки к Новому году

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Телеканал Москва 24 показал новогоднюю елку москвички

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Зрители телеканала Москва 24 присылают видео со своими елками к Новому году. Так, Крис украсила свое новогоднее дерево шариками, домиками, снежинками и сосульками. Рядом она сделала уголок с ангелочками, свечами и веточками.

Также видео прислала Екатерина. Вокруг дерева она установила игрушечную железную дорогу, по которой проезжает новогодний поезд. Сама елка оформлена в красно-золотых цветах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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