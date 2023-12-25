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25 декабря, 07:30

Общество

Акция "Подвешенный мандарин" проходит в павильонах "Московских ярмарок"

Акция "Подвешенный мандарин" проходит в павильонах "Московских ярмарок"

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В павильонах "Московских ярмарок" проходит традиционная новогодняя акция "Подвешенный мандарин". Там горожане могут купить фрукты и оставить в корзине для тех, кто не может позволить себе это новогоднее угощение.

Такие витаминные подарки отправятся пожилым, одиноким людям, в малообеспеченные семьи и подопечным благотворительных фондов. Москвичи уже собрали более тонны цитрусовых. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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