Акция "Подвешенный мандарин" проходит в павильонах "Московских ярмарок"

В павильонах "Московских ярмарок" проходит традиционная новогодняя акция "Подвешенный мандарин". Там горожане могут купить фрукты и оставить в корзине для тех, кто не может позволить себе это новогоднее угощение.

Такие витаминные подарки отправятся пожилым, одиноким людям, в малообеспеченные семьи и подопечным благотворительных фондов. Москвичи уже собрали более тонны цитрусовых. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.