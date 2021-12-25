В России не зафиксировали случаи заражения "Омикроном" внутри страны

Все случаи "Омикрона" в России являются завозными, других пока не зафиксировали. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, в стране сейчас продолжается активный мониторинг вируса, который позволяет быстро локализовать данный штамм, если его привозят из-за границы.

Всего в России официально зарегистрировали 41 случай заражения "Омикроном". Все пациенты переносят его относительно нетяжело и постепенно выписываются из стационаров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.