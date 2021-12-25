В МЧС выпустили экстренное предупреждение о непогоде в Москве

МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за непогоды в Москве. На дорогах заносы и гололедица.

Причиной непогоды стал циклон "Квинтинус". По прогнозам, город заметать будет еще минимум пару часов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.