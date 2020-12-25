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25 декабря 2020, 16:00

Общество

Жительницы Нижнего Новгорода вернули украденную елку

Жительницы Нижнего Новгорода вернули украденную елку

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Всероссийское дело о краже елки в одном из домов Нижнего Новгорода закрыто. Новогоднее дерево вернули на место. Теперь в подъезде их 2. Видео, где две женщины совершают кражу и ставят на место наряженной елки маленькую и голую, быстро разлетелось в Сети.

Одна из хулиганок была в норковой шубе – это особенно возмутило комментаторов. Раздосадованные жители повесили на доске объявлений просьбу вернуть елку. И сила общественного порицания сработала. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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